﻿
İstanbul BB, Arkas Spor'u yendi
﻿
Site İçi Arama
﻿

İSTANBUL BB, ARKAS SPOR'U YENDİ

İstanbul BB, Arkas Spor'u yendi

Voleybolda Efeler Ligi'nin 11. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor'u 3-1 yendi.

166 Okunma

Voleybolda Efeler Ligi'nin 11. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor'u 3-1 yendi.

Salon: Hidayet Türkoğlu

Hakemler: İlhami Şenyurt, Caner Çıldır

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin, Caner Pekşen)

Arkas Spor: Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Lagumdzija, Taht, Mert Matic, Radke (Burak Mert, Bravo, Hasan Sıkar, Muhammet Kaya)

Setler: 25-23, 25-18, 20-25, 25-21

Süre: 118 dakika (31, 30, 26, 31)

ETİKETLER
4
Ankaragücü'nde İsmail Kartal dönemi son buldu
Halkbank, Arhavi Belediyespor'u rahat geçti
Ankara TEDAŞ Spor dünya ikincisi
1. Lig'de ilk yarının lideri: Gençlerbirliği
4
İsmail Kartal'dan yönetime rest: "Maddi kaynak bulmak benim işim değil!"
Erkan Sözeri: "Şampiyon takım gibi oynadık!"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿