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Halkbank, Arhavi Belediyespor'u rahat geçti
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HALKBANK, ARHAVİ BELEDİYESPOR'U RAHAT GEÇTİ

Halkbank, Arhavi Belediyespor'u rahat geçti

Voleybolda Efeler Ligi'nin 11. haftasında Halkbank, Arhavi Belediyespor'u 3-0 yendi. 

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Voleybolda Efeler Ligi'nin 11. haftasında Halkbank, Arhavi Belediyespor'u 3-0 yendi. 

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Zeki Bocutcu

Halkbank: Furkan Aydın, Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Luburic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Quesque)

Arhavi Belediyespor: Mustafa Ramazanoğlu, Iereschenko, Uğur Fatih Eren, Dan Rom, Mustedanovic, Murat Palavar (Mehmet Özbek, Alper Özdemir, Hamdi Erkan, Orçun Ergun, Murat Karakaya)

Setler: 25-16, 25-21, 25-17

Süre: 80 dakika (24, 30, 26)

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