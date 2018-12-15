Trabzonspor, İstanbul'da

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maç için İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.

Burak Yılmaz ile Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı bulunduğu takımda, sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Mustafa Akbaş ile sakatlığı süren Juraj Kucka kafilede yer almadı.

Bordo-mavili taraftarlar karşıladı

Bordo-mavili taraftarlar, kafileyi Atatürk Havalimanı'nda meşale ve tezahüratlarla karşıladı. Taraftarlar, özellikle kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ve takımın Arjantinli futbolcusu Jose Sosa lehine tezahüratta bulundu.

Taraftarlar, bazı oyuncularla da fotoğraf çektirdi. Trabzonspor kafilesi, güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

"Futbolun güzelliğine yakışır bir maç olur"

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, yolculuk öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş maçının önemini vurguladı.

Her maçın önemli ve zor olduğunun altını çizen Ağaoğlu, "Yani diğer maçlar nasıl önem arz ediyorsa, aynı zorluk derecesinde olan bir maç ama her şeye rağmen almak zorunda olduğumuz bir maç. İnşallah sporun ruhuna, futbolun güzelliğine yakışır bir maç olur. İyi futbol olur, hani skordan zevk alamayanlar, en azından seyrettikleri futboldan zevk alırlar. Kazanan da inşallah biz oluruz." dedi.

Ağaoğlu, bir gazetecinin, karşılaşma için skor tahminini sorması üzerine, "Ben öyle şeyler yapmayayım ama maçtan sonra söylerim skoru." ifadesini kullandı.

Bordo-mavili takımın İstanbul kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado, Arda Akbulut, Zargo Toure, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Joao Pereira, Zeki Yavru, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Luis Ibanez, Ogenyi Onazi, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Jose Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Olcay Şahan, Vahid Amiri, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Hugo Rodallega.

Vodafone Park'taki müsabaka saat 16 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.