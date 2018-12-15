Tetiş Yapı Elazığspor'dan dört dörtlük galibiyet

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, deplasmanda Afjet Afyonspor'u 4-0 mağlup etti.
Elazığspor aldığı bu sonuçla puanını 15'e yükseldi. Afyonspor ise 15 puanda kaldı.
Stat: Afyonkarahisar Zafer
Hakemler: Alper Çetin, Özgür Ertem, Kamil Çetin
Afjet Afyonspor: Rybka, Türker Toptaş, Arapi, Bayram Çetin, Yasin Yener, Sinan Özkan (Dk.46 Aykut Uluç), Nazmi Candoğan, Taşkın İlter (Dk.74 Onur Ramazan Toprak), Ersel Aslıyüksek, Oltan Karakullukçu, Erdi Zengin (Dk.46 Ali Kılıç)
Tetiş Yapı Elazığspor: Soner Şahin, Kadir Bekmezci, Tatos, Adem Alkaşi, Bagayoko (Dk.90 Erhan Çınar), Ali Fırat Okur (Dk.84 Fatih Serkan Kurtuluş), Diarra, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Orhan Şam, Kadir Taşoğlu (Dk.60 Ahmet Aras)
Goller: Dk.3 Mehmet Yiğit, Dk.29 Diarra, Dk. 67, 73 Ahmet Aras (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk.28 Ersel Aslıyüksek, Dk.61 Ali Kılıç, (Afjet Afyonspor) Dk.39 Emre Öztürk, Dk.41 Kadir Taşoğlu (Tetiş Yapı Elazığspor)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.