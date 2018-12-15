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Tetiş Yapı Elazığspor'dan dört dörtlük galibiyet
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TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR'DAN DÖRT DÖRTLÜK GALİBİYET

Tetiş Yapı Elazığspor'dan dört dörtlük galibiyet

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, deplasmanda Afjet Afyonspor'u 4-0 mağlup etti.

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Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, deplasmanda Afjet Afyonspor'u 4-0 mağlup etti.

Elazığspor aldığı bu sonuçla puanını 15'e yükseldi. Afyonspor ise 15 puanda kaldı.

Stat: Afyonkarahisar Zafer

Hakemler: Alper Çetin, Özgür Ertem, Kamil Çetin

Afjet Afyonspor: Rybka, Türker Toptaş, Arapi, Bayram Çetin, Yasin Yener, Sinan Özkan (Dk.46 Aykut Uluç), Nazmi Candoğan, Taşkın İlter (Dk.74 Onur Ramazan Toprak), Ersel Aslıyüksek, Oltan Karakullukçu, Erdi Zengin (Dk.46 Ali Kılıç)

Tetiş Yapı Elazığspor: Soner Şahin, Kadir Bekmezci, Tatos, Adem Alkaşi, Bagayoko (Dk.90 Erhan Çınar), Ali Fırat Okur (Dk.84 Fatih Serkan Kurtuluş), Diarra, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Orhan Şam, Kadir Taşoğlu (Dk.60 Ahmet Aras)

Goller: Dk.3 Mehmet Yiğit, Dk.29 Diarra, Dk. 67, 73 Ahmet Aras (Tetiş Yapı Elazığspor)

Sarı kartlar: Dk.28 Ersel Aslıyüksek, Dk.61 Ali Kılıç, (Afjet Afyonspor) Dk.39 Emre Öztürk, Dk.41 Kadir Taşoğlu (Tetiş Yapı Elazığspor)

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