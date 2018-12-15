Sergen Yalçın: "Maçın hakkı beraberlikti"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor beraberliğinin ardından karşılaşmanın hakkının beraberlik olduğunu dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçın hakkının beraberlik olduğunu vurgulayarak, “İki taraf da ligin aşağısında, puana ihtiyacı var. Karmaşık bir maç oldu. Bizim açımızdan pozisyona girmek güzel ama vermek çok iyi değil. Daha kontrollü oynamamız gerekiyor, özellikle savunma açısından daha sağlam oynamamız gerekiyor. Verdiğimiz pozisyonlar biraz sıkıntılı bizim için. Deplasmanda oynadık 1 puan bana göre iyidir. Kazanabilirdik de ama kaybedebilirdik de. İki taraf için de zor bir maçtı. Deplasmanda oynuyoruz, deplasman iyidir. Umarım ikinci yarı bizim için daha iyi olur. Oyuncular biraz laubali davranıyor penaltılarda gibi geldi bana, yoksa kaleciler mi çok iyi kurtarıyor? Dediğim gibi maçın hakkı beraberlikti ve öyle de bitti” ifadelerini kullandı.