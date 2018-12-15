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"Oyuncularımı oynadıkları iyi basketbol için tebrik ediyorum"
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"OYUNCULARIMI OYNADIKLARI İYİ BASKETBOL İÇİN TEBRİK EDİYORUM"

"Oyuncularımı oynadıkları iyi basketbol için tebrik ediyorum"

Afyon Belediyespor'u 92-68 yenen Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, performanslarından dolayı oyuncularını kutladı.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında konuk ettiği Afyon Belediyespor'u 92-68 yenen Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, performanslarından dolayı oyuncularını kutladı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, maçın sonundaki atmosferin çok güzel olduğunu aktararak, şunları aktardı:

"Afyon Belediyespor'un savunma planına karşı hazırlıklıydık. Afyon Belediyespor, uzun oyuncularıyla üç sayılık basketler buluyor, bunu kontrol ettik. Herkese oynama fırsatı verdiğim için çok mutluyum. Çok zorlu bir programımız var ve ona hazırlanmamız gerekiyor. Oyuncularımı oynadıkları iyi basketbol için tebrik ediyorum."

Türkiye Ligi'nde salonun THY Avrupa Ligi'nde oynanan maçlara kıyasla dolmadığının hatırlatılması üzerine Obradovic, "Kime karşı oynarsak oynayalım salonun dolu olması gerekiyor. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum, oyuncularım beş yıldır gösterdikleri performanstan dolayı bunu hak ediyorlar." diye konuştu.  

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