Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında konuk ettiği Afyon Belediyespor'u 92-68 yenen Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, performanslarından dolayı oyuncularını kutladı.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, maçın sonundaki atmosferin çok güzel olduğunu aktararak, şunları aktardı:
"Afyon Belediyespor'un savunma planına karşı hazırlıklıydık. Afyon Belediyespor, uzun oyuncularıyla üç sayılık basketler buluyor, bunu kontrol ettik. Herkese oynama fırsatı verdiğim için çok mutluyum. Çok zorlu bir programımız var ve ona hazırlanmamız gerekiyor. Oyuncularımı oynadıkları iyi basketbol için tebrik ediyorum."
Türkiye Ligi'nde salonun THY Avrupa Ligi'nde oynanan maçlara kıyasla dolmadığının hatırlatılması üzerine Obradovic, "Kime karşı oynarsak oynayalım salonun dolu olması gerekiyor. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum, oyuncularım beş yıldır gösterdikleri performanstan dolayı bunu hak ediyorlar." diye konuştu.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.