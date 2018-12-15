﻿
Sivasspor'dan ölen taraftar için vefa
﻿
Site İçi Arama
﻿

SİVASSPOR'DAN ÖLEN TARAFTAR İÇİN VEFA

Sivasspor'dan ölen taraftar için vefa

Sivasspor, Dolak'ın Yeni 4 Eylül Stadı'na son kez giriş yaptığı Osman Seçilmiş Tribünü 9 nolu kapıya "Eren Dolak Girişi" adını verdi.

255 Okunma

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki Demir Grup Sivasspor ile Göztepe arasındaki karşılaşmanın ardından kalp krizi geçirerek ölen taraftar Eren Dolak'ın adı, Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki 9 numaralı girişte yaşatılacak.

Sivasspor, Dolak'ın Yeni 4 Eylül Stadı'na son kez giriş yaptığı Osman Seçilmiş Tribünü 9 nolu kapıya "Eren Dolak Girişi" adını verdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, statta düzenlenen törende yaptığı konuşmada, geçen hafta Göztepe galibiyetiyle mutlu olduklarını ancak Eren Dolak'ın ölüm haberini alınca çok üzüldüklerini söyledi.

Ayhan, futbolun, taraftarıyla, futbolcusuyla, yönetimiyle bir bütün olduğunu vurguladı.

"Eren de bu bütünün bir parçasıydı, Eren'e sahip çıkmamız gerekiyordu. Sivasspor taraftarının da vefası, bunu yüreğinde hissetmeleri çok anlamlı oldu. Aramızdan ayrıldı ama o bize özel bir misyon verdi. Eren, herkesin gönlünde, yüreğinde güzel bir iz bıraktı. Sivasspor yönetiminin hassasiyeti olağanüstü. Futbol sadece skor değil, böyle olmadığını da göstermiş olduk. Eren'e Allah'tan rahmet diliyorum."

Kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz da "Değerli kardeşimiz Eren Dolak'ın anısını yaşatmak için yönetim kurulumuz ve Valimizle yaptığımız istişareler neticesinde kendisinin giriş yaptığı 9 numaralı kapının adını 'Eren Dolak Girişi' olarak değiştiriyoruz. Adını ölümsüzleştirmek istiyoruz. Üzgünüz, mekanı cennet olsun, biz onu unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Eren Dolak'ın Göztepe maçını izlediği Osman Seçilmiş Tribünü üst D blok 4. sıra 7 numaralı koltuğa, Eren Dolak'ın fotoğrafı konularak karanfil bırakıldı. Törene, kulüp yöneticileri, Eren Dolak'ın arkadaşları ve taraftarlar katıldı.
Mecnun Otyakmaz: "Hakan Keleş, Hızır gibi yetişti"
4
İsmail Kartal'dan yönetime rest: "Maddi kaynak bulmak benim işim değil!"
5
Ankaragücü kendine gelemiyor!
Türkiye 10. sıradaki yerini korudu
Süper Lig takımları yerli teknik direktörlere emanet
Türk ekiplerinin karnesi parlak değil
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿