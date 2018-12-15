Bursaspor plakayı buldu

Bursaspor, Göztepe maçının ardından ligin 16. haftasını attığı ve yediği 16'şar gol ile geride bırakarak, şehrin plaka kodu olan 16'yı tutturdu.

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe deplasmanından bir puanla dönen Bursaspor, golsüz eşitlikle sahadan ayrılarak ilginç bir istatistiğe imza attı. Samet Aybaba'nın öğrencileri, 16. haftası oynanan ligde aynı zamanda attığı gol ve yediği gol sayısı bakımından da plaka kodu olan '16'yı yakaladı.

Yeşil beyazlılar, şu ana dek ligde 16 gol kaydederken, kalesinde ise yine 16 gol gördü. Son iki haftadır gol sevinci yaşayamayan Bursaspor, bu sezon daha önce Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor maçlarında üst üste gol atamadı.

Ancak sonraki MKE Ankaragücü maçıyla birlikte seri yakalayan yeşil beyazlılar, 7 maç üst üste rakip fileleri havalandırdı. Son olarak sahasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında kalesinde gol görmeyen Bursaspor, ligde de 5 maçlık aranın ardından kalesini gole kapamış oldu.