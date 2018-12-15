Erzurumspor'a yeni sponsor

Spor Toto Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni sponsoru Anka Jeneratör firması oldu.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Anka Jeneratör arasında göğüs reklamı anlaşması imzalandı.

Erzurum ekibi, 17 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçına yeni sponsorun isminin yazılı olduğu formalarla çıkacak.

Anka Jeneratör'den yapılan açıklamada ise 2008 yılından itibaren yurt içi ve yurt dışına ürün pazarlayan firmalarının, Erzurumspor'un lig mücadelesine önemli destek sağlayacağı belirtildi.

Firmadan, yönetim kurulu başkanları Emrah Karadavut ve Bora Demir adına yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Kulüplerin ayakta kalmaları için sponsorluk gelirlerinin önemini biliyoruz. Anka Jeneratör olarak Erzurumspor ile bir iş birliği içine girdik. Umarım bu birliktelik iki taraf için de hayırlı olur. Hedefimiz, Türk sporuna katkı sağlamak."