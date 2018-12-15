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Ankaragücü kendine gelemiyor!
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ANKARAGÜCÜ KENDİNE GELEMİYOR!

Ankaragücü kendine gelemiyor!

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 4-0 kazandı.

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Demir Grup Sivasspor 4 - MKE Ankaragücü 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 4-0 kazandı.

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Mattias Bjarsmyr, David Braz (81' Ziya Erdal), Douglas, Uğur Çiftçi, Robinho, Delvin Ndinga, Hakan Arslan, Sergiy Rybalka (66' Gabriel Torje), Emre Kılınç, Muhammet Demir (74' Arouna Kone)

Teknik Direktör:

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Bakary Kone, Yalçın Ayhan (7' Alihan Kubalas), Erdem Özgenç (56' Alessio Cerci), Mehmet Sak, Ricardo Faty, İlhan Parlak, Sedat Ağçay, Anton Putsila, Thievy Bifouma, Mostapha El Kabir

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 43: Robinho (Demir Grup Sivasspor), DK 45: Muhammet Demir (Demir Grup Sivasspor), DK 64: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), DK 77: Robinho (Demir Grup Sivasspor)

Sarı Kartlar: DK 58: Mehmet Sak (MKE Ankaragücü), DK 71: Mostapha El Kabir (MKE Ankaragücü), DK 87: Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü), DK 87: Thievy Bifouma (MKE Ankaragücü), DK 87: Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)
 

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OXxx
15 Aralık 201815:40
İsmailin oğlu putsila ne topçuymuş alihan vaybe penaltı yap,adama yetişeme gol yedir bu ne öz evlatlarınmı satıyor seni ismalil anlamadım.
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