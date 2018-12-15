Ankaragücü kendine gelemiyor!

Demir Grup Sivasspor 4 - MKE Ankaragücü 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 4-0 kazandı.
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Mattias Bjarsmyr, David Braz (81' Ziya Erdal), Douglas, Uğur Çiftçi, Robinho, Delvin Ndinga, Hakan Arslan, Sergiy Rybalka (66' Gabriel Torje), Emre Kılınç, Muhammet Demir (74' Arouna Kone)
Teknik Direktör:
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MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Bakary Kone, Yalçın Ayhan (7' Alihan Kubalas), Erdem Özgenç (56' Alessio Cerci), Mehmet Sak, Ricardo Faty, İlhan Parlak, Sedat Ağçay, Anton Putsila, Thievy Bifouma, Mostapha El Kabir
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 43: Robinho (Demir Grup Sivasspor), DK 45: Muhammet Demir (Demir Grup Sivasspor), DK 64: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), DK 77: Robinho (Demir Grup Sivasspor)
Sarı Kartlar: DK 58: Mehmet Sak (MKE Ankaragücü), DK 71: Mostapha El Kabir (MKE Ankaragücü), DK 87: Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü), DK 87: Thievy Bifouma (MKE Ankaragücü), DK 87: Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)
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