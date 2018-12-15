Aybaba'dan Seleznov açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında misafir olduğu Göztepe ile 0-0 berabere kalan Bursaspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, Akhisarspor'lu Seleznov'un transferiyle ilgili çıkan haberlerle ilgili, "Bir tek bizim haberimiz yok." açıklamasını yaptı.

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, oyuna iyi başladıklarını ancak ilk bölümde buldukları 2 pozisyonu gole çeviremediklerini kaydetti.

"İkinci yarı birkaç transferle daha da gelişebiliriz"

Aybaba, daha sonra oyunda dengenin kurulduğunu anlattı.

"Bizim hücum anlamında eksiklerimiz var. Santrforumuzun biri sakat, biri ayrıldı. Umut elinden geleni yapıyor ki bugün de yaptı. Lima'yı hızlı hücum için merkeze aldık. Oyuncularım iyi mücadele ediyorlar, onları kutluyorum. İkinci yarı birkaç transferle daha da gelişebiliriz."

Aybaba, bugün forma giyen genç kaleci Muhammed Şengezer'i soyunma odasında diğer kaleci Okan Kocuk'un hazırladığını belirterek, "Soyunma odasında duygu olmazsa, başarı olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir tek bizim haberimiz yok"

Devre arasında planlanan transferlerin gerçekleşmesi halinde, öne oynayan, daha çok pozisyon üreten bir Bursaspor izleteceklerini kaydeden Aybaba, Akhisarsporlu Yevgen Seleznov'un transferiyle ilgili çıkan haberlere ilişkin de, "Bir tek bizim haberimiz yok." açıklamasını yaptı.

Öte yandan, Göztepe Kulübünün, maçı izlemeye gelen Bursasporlu taraftarlara kumanya dağıttığı açıkladı.