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Çıkrıkçı: "Pozisyonları değerlendirseydik galip ayrılabilirdik"
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ÇIKRIKÇI: "POZİSYONLARI DEĞERLENDİRSEYDİK GALİP AYRILABİLİRDİK"

Çıkrıkçı: "Pozisyonları değerlendirseydik galip ayrılabilirdik"

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalan İstanbulspor'un teknik sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, ikinci yarıda daha iyi oynadıklarını söyledi.

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Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalan İstanbulspor'un teknik sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, ikinci yarıda daha iyi oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çıkırıkçı, "Üç haftadır berabere kalıyoruz. İlk yarıda rakip çok etkili oynadı. İkinci yarıda biz daha iyi oynayan taraftık ve golü bulduk. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik, maçı da kazanabilirdik." ifadelerini kullandı.

Taşyürek: Daha iyi olacağız

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, gol yollarında daha etkili olmaları gerektiğini ifade etti. Karşılaşmaya iyi başladıklarını belirten Taşyürek, şunları söyledi:

"İkinci golü bulamayınca skoru koruyamadık. İstanbulspor, rakibi üstüne çekip, defansın arkasına atılan uzun toplarla etkili oluyor. İkinci yarının ilk 10-15 dakikalık bölümünde düşüşe geçtik ve golü yedik. Sonraki bölümde pozisyonlara girdik ancak kaçırdık. Hedefe oynuyorsanız, gol yollarında daha etkili olmanız gerekiyor. Takımla henüz bir idman yapabildik. Çalıştığımız zaman daha iyi olacağız."
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