﻿
Ersun Yanal'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj
﻿
Site İçi Arama
﻿

ERSUN YANAL'DAN FENERBAHÇE TARAFTARINA MESAJ

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.

364 Okunma

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.

Yanal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir insan bir camiayı 'bir şey' görür, bu hayattır. Bir insan bir camiayı 'çok şey' görür, bu sevgidir. Ama bir insan bir camiayı 'her şey' görüyorsa, bu aşktır. Siz benim için her şeysiniz büyük Fenerbahçe taraftarı!" ifadelerini kullandı.

Yanal'ın mesajı, Fenerbahçe Kulübünün Twitter hesabından da paylaşıldı.

Sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgi gösterdiği mesaj, binlerce beğeni, yorum ve paylaşım aldı.

İşte Ersun Yanal'ın mesajı:

Bir insan bir camiayı "bir şey" görür, bu hayattır.
Bir insan bir camiayı "çok şey" görür, bu sevgidir.
Ama bir insan bir camiayı "HERŞEY" görüyorsa, bu AŞK'tır.
Siz benim için herşeysiniz; BÜYÜK FENERBAHÇE TARAFTARI!

— Ersun Yanal (@ersunyanal) 14 Aralık 2018
ETİKETLER #Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Yiğithan Güveli ameliyat edildi
Mehmet Özdilek: "Orada amacımız iyi futbol olacak"
Ersun Yanal, Ülker Stadı'nda
Türkiye 10. sıradaki yerini korudu
Süper Lig takımları yerli teknik direktörlere emanet
Alex'ten Ersun Yanal'a mesaj
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿