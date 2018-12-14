Göztepe 0 - Bursaspor 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 16. haftasında Göztepe ile Bursaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Göztepe: Beto, Wallace Reis, Cristian Titi, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk, Yasin Öztekin, Celso Borges, Andre Castro, Andre Poko, Halil Akbunar (85' Samed Ali Kaya), Cameron Jerome (82' Sokol Cikalleshi)
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Bursaspor: Muhammed Şengezer, Aurelien Chedjou, Santiago Vergini, Barış Yardımcı, Umut Meraş, Henri Saivet (87' Jani Atanasov), Iasmin Latovlevici, Aytaç Kara, Stephane Badji, Allano Lima, Umut Nayir (72' Tunay Torun)
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Sarı Kartlar: DK 38: Aytaç Kara (Bursaspor), DK 46: Stephane Badji (Bursaspor), DK 54: Iasmin Latovlevici (Bursaspor), DK 90: Andre Poko (Göztepe)
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