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Sultanlar Ligi'nde 9. hafta başladı
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SULTANLAR LİGİ'NDE 9. HAFTA BAŞLADI

Sultanlar Ligi'nde 9. hafta başladı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında bugün 2 karşılaşma oynandı.

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Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında bugün 2 karşılaşma oynandı.

Saat 18.00'de başlayan 2 karşılaşmada Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 35-33, 20-25, 25-22, 18-25 ve 7-15'lik setlerle 3-2 yendi.

Diğer karşılaşmada ise Fenerbahçe evinde Nilüfer Belediyespor'a 20-25, 25-23, 22-25, 25-14 ve 12-15'lik setlerle 3-2 mağlup oldu.

Sultanlar Ligi'nin 9. haftası, 15 Aralık Cumartesi günü oynanacak mücadelelerle tamamlanacak.

Saat 14.00 Çanakkale Belediyespor-Karayolları (Anafartalar)

Saat 16.00 Halkbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

Saat 16.30 Eczacıbaşı VitrA-VakıfBank (Burhan Felek)

Saat 19.00 THY-Beşiktaş (Burhan Felek)

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