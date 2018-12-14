Sultanlar Ligi'nde 9. hafta başladı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında bugün 2 karşılaşma oynandı.
Saat 18.00'de başlayan 2 karşılaşmada Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 35-33, 20-25, 25-22, 18-25 ve 7-15'lik setlerle 3-2 yendi.
Diğer karşılaşmada ise Fenerbahçe evinde Nilüfer Belediyespor'a 20-25, 25-23, 22-25, 25-14 ve 12-15'lik setlerle 3-2 mağlup oldu.
Sultanlar Ligi'nin 9. haftası, 15 Aralık Cumartesi günü oynanacak mücadelelerle tamamlanacak.
Saat 14.00 Çanakkale Belediyespor-Karayolları (Anafartalar)
Saat 16.00 Halkbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
Saat 16.30 Eczacıbaşı VitrA-VakıfBank (Burhan Felek)
Saat 19.00 THY-Beşiktaş (Burhan Felek)
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