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Görme Engelli Futbol Milli Takımı'ndan ziyaret
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GÖRME ENGELLİ FUTBOL MİLLİ TAKIMI'NDAN ZİYARET

Görme Engelli Futbol Milli Takımı'ndan ziyaret

2018 Avrupa Şampiyonası'na katılan Türkiye Görme Engelli Futbol Milli Takımı, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Tiflis'teki okulunu ziyaret etti.

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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Uluslararası Görme Engelliler Futbol Federasyonu tarafından 7-14 Aralık'ta düzenlenen 2018 Avrupa Şampiyonası'na katılan Türkiye Görme Engelli Futbol Milli Takımı, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Tiflis'teki okulunu ziyaret etti.

Türkiye Görme Engelli Futbol Milli Takımı yetkilileri ve sporcularını TMV Gürcistan Direktörü Selçuk Baş karşıladı. Okulda öğle yemeği ikram edilen sporcular, ardından okulun toplantı salonunda öğrencilerle buluştu. 

Futbol takımı ile ilgili bilgi veren ve katıldıkları turnuvalardaki tecrübelerini paylaşan yöneticiler ve sporcular daha sonra öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Program hakkında değerlendirmede bulunan Baş, "Bu ziyaret öğrencilerimiz açısından büyük moral ve motivasyon sağlamıştır. Hayatta başarının önünde hiçbir engel olmadığını, azmin daima galip geldiğini bizler her zaman öğrencilere anlatırdık. Ancak hiçbir şey bunu millilerimizin çabaları kadar güzel anlatamazdı." ifadelerini kullandı.

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