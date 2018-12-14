VakıfBank, Bosna Hersek'te voleybol okulu açtı

VakıfBank Spor Kulübü, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da voleybol okulu açtı.

Okulun açılışı dolayısıyla Ramiz Salcin Spor Salonu'nda düzenlenen programa, VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan ile VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren'in yanı sıra, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersekli eski milli voleybolcular ve diğer davetliler katıldı.

Kulüp başkanı Demren, burada yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, VakıfBank Spor Kulübünün geçmişi ve elde ettiği başarılar hakkında bilgi verdi.

Kulübün 32 yıllık tarihinde 10 Türkiye, 4 Avrupa ve 3 dünya şampiyonluğu elde ettiklerini, ayrıca 73 maçlık yenilmezlik serisiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiklerini aktaran Demren, sürdürülebilir bir başarı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Demren, sürdürülebilir bir başarıya sahip olmanın temelinin, iyi bir altyapıdan geçtiğine işaret ederek, "Bizim iyi bir altyapımızın olduğunu nereden görebiliriz? Yıllardır ülkemizde milli takımımıza yetiştirdiğimiz kızlarımızdan görebilirsiniz. Dünya voleyboluna iz bırakmış neredeyse bütün sporcularımızın VakıfBank'tan yetiştiğini görerek, buna karar verebilirsiniz. Şu anda 14 oyuncumuz var A takımında ve 10'u yerli, 7'si ise direkt altyapımızdan yetişme." ifadelerini kullandı.

"Vazgeçmemenin, çalışmanın, inanmanın ve başarının simgesi" olarak nitelendirdiği VakıfBank Spor Kulübünün, şimdi aynı özelliği taşıyan Bosna Hersek'e tohum attığını vurgulayan Demren, "Buradaki başarılı olmak isteyen, hedefini yukarıya koyan kızlarımızın hayallerini yerine getiren kulüp olacağız. Onları yetiştirmek için, destek vermek için buradayız. Bu kızlarımız hem VakıfBank'a hem de Bosna Hersek'e hizmet edecekler." diye konuştu.

Voleybol okulundan çıkacak sporcuların dünyanın en iyi kulüplerinde oynayacaklarına inandığını söyleyen Demren, "VakıfBank, Bosna Hersek'te başarmak isteyen kızlarımızın çığlığı olacak." şeklinde konuştu.

Bosna Hersek'in Mirza Delibasic, Edin Visca, Edin Dzeko, Miralem Pjanic ve Damir Dzumhur gibi başarılı sporculara sahip olduğunu anımsatan Demren, "Burası, dünya voleybolunun en önemli altyapı okullarından biri olacak. Dediğim gibi daha küçük ölçekte başlıyoruz, tohumumuzu atıyoruz. Önümüzdeki süreçte bunun çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye dışındaki ilk voleybol okulu

VakıfBank Genel Müdürü Özcan da daha önce bir süre Bosna Hersek'te görev yaptığını aktararak, "Biz bu toprakları seviyoruz. Bu toprakların insanı bizim kardeşlerimiz, dostlarımız." dedi.

Bosna Hersek'in, yaşadığı tüm acılara rağmen Avrupa'da barışın ve kardeşliğin sembolü olmayı başardığını vurgulayan Özcan, "Bugün Saraybosna'da ve çevresindeki şehirlerde, Osmanlıdan günümüze intikal etmiş birçok vakıf eseri var. Bu bakımdan VakıfBank'ın köklerinde, Bosna Hersek'in de izleri vardır." açıklamasını yaptı.

Özcan, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki tarihi ve manevi bağı güçlendirmek adına Türkiye dışındaki ilk voleybol okulunu Saraybosna'da açtıklarına dikkati çekti.

VakıfBank Spor Kulübünün şampiyon sporcular yetiştirdiğini kaydeden Özcan,"Yıllardır süregelen bu anlayışla, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Barselona'nın futbol takımına benzetilmiştir. Bu bakımdan, voleybolun Barselona'sı artık Saraybosna'da." ifadelerini kullandı.

Özcan, açılan okulda yetişecek sporcuların, VakıfBank formasıyla Avrupa ve dünya şampiyonluğu yaşayacağına yürekten inandığını sözlerine ekledi.

Bosna Hersekli eski milli voleybolcu ve açılan voleybol okulunun sorumlularından Samir Salihovic de açılan okulun ülkede voleybola yeni bir profil kazandıracak yetenekli kız çocukları için iyi bir temel olacağını belirterek, kendisi gibi eski milli voleybolcu Ekrem Lagumdzija ile tecrübelerini yetenekli sporculara özveriyle aktaracaklarını anlattı.