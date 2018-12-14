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Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası
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DÜNYA KISA KULVAR YÜZME ŞAMPİYONASI

Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası

14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Ümitcan Güreş, erkekler 50 metre kelebek yarı finalinde elendi.

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14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Ümitcan Güreş, erkekler 50 metre kelebek yarı finalinde elendi.

Yüzmede, kısa kulvar dünya şampiyonası Çin Halk Cumhuriyeti'nde sürüyor. Hangzhou'da dördüncü gün, bir dünya rekoruna sahne oldu.

Birleşik Amerika, 4 çarpı 50 metre serbest stil takım müsabakasında 1 dakika 21 saniye 80 ile tarihin en iyi derecesine ulaştı.

Serbest stilde dünya rekoru kırıldı

Birleşik Amerika böylece 4 çarpı 50 metre karışıktan sonra, serbest stilde de dünya rekorunu kırdı.

Kadınlar 50 metre kelebekte Ranomi Kromowidjojo mutlu sona ulaştı. İyi bir şampiyona geçiren Hollandalı sporcu, 24 saniye 47'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarken ikinci altın madalyasını elde etti.

Erkek ve kadınlarda kıyasıya mücadele

Erkekler 100 metre karışık finalleri, Rus Kliment Kolesnikov ile İtalyan Marco Orsi arasındaki büyük mücadeleye sahne oldu. Son anlarda üstünlüğünü kaybetmeyen Kolesnikov, 50 saniye 63'lük derecesiyle kürsünün ilk basamağına çıktı.

Kadınlar 100 metre karışıktaysa Katinka Hosszu şov yaptı. Macar yüzücü 57 saniye 26'lık derecesiyle şampiyonadaki üçüncü altın madalyasına uzandı.

Ümitcan Güreş elendi

Öte yandan sporcumuz Ümitcan Güreş, 50 metre kelebek yarı finalinde havuza girdi. 22 saniye 82'lik derecesiyle Türkiye rekoru kıran Güreş, 12. sırada yer alarak turnuvaya veda etti.

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