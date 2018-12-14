Geleceğin yüzücüleri Trabzon'da

Trabzon, yüzmede 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finaline ev sahipliği yapıyor. 4 gün sürecek finallerde 195 kulüpten 1060 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 11-12 yaş ulusal gelişim projesinin finalleri 192 kulüpten Bin 200 yakın sporcunun katılımıyla Trabzon'da başladı.

Rize yüzme il birincisi Ebrar Meral, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşam mücadelesi veren genç sporcu Trabzon'da bugün başlayan yarışlara katılmaması moralleri bozdu.

Ulusal Gelişim Projesi Finalleri’nin açılış törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, sporcular ve aileleri katılırken, Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Ebrar Meral'in aralarında olmayışının derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, acil şifa dileklerinde bulundu.

Trabzon'da, 2007 yılında Karadeniz Spor Oyunları, 2011'de ise Avrupa Gençlik Olimpiyatları yapıldı. Yapılan organizasyonlarla yatırımlar hızlanıp spor altyapısı güçlenirken, ülke tanıtımına da önemli katkılar sağlandı.

Karadeniz'in spor kentinde son olarak geleceğin yıldızları genç yüzücüler şampiyon olabilmek için kulaç attı. Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu'ndaki finaller 4 gün devam edecek.