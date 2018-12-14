Sissoko, İstanbulspor-Ümraniyespor maçında

Liverpool, Juventus, Paris Saint-Germain gibi takımların formasını giyen Mohamed Sissoko, İstanbulspor-Ümraniyespor maçını tribünden takip etti.
Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında oynanan İstanbulspor-Ümraniyespor müsabakasını yıldız futbolcu Mohamed Sissoko da takip etti.
Kariyerinde Valencia, Liverpool, Juventus, Paris Saint-Germain ve Fiorentina formasını giyen 33 yaşındaki futbolcu, müsabakayı heyecanla izledi.
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