İstanbul'da gol var, kazanan yok

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasındaki İstanbulspor-Ümraniyespor karşılaşması, 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Öte yandan, kariyerinde Valencia, Liverpool, Juventus, Paris Saint-Germain ve Fiorentina gibi önemli kulüplerin formasını giyen Mohamed Sissoko'nun, karşılaşmayı İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile birlikte protokol tribününde izlemesi dikkati çekti.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Yiğit Arslan, İlker Takpak, Çetin Öncel
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Atchom, Muhammed Ali Kurt (Dk. 46 Muhammed Demirci), Bauque, Barış Örücü (Dk. 29 Muhsin Yıldırım), Cajic, Tuncer Duhan Aksu, Ali Dere, İbrahim Yılmaz (Dk. 78 İbrahim Halil Çolak), Perovic
Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Appindangoye, Merthan Açıl, Mücahit Albayrak, Timur Temeltaş, Serkan Göksu, Vasilogiannis (Dk. 67 Leandrinho), Madinda (Dk. 72 Muhammed Gönülaçar), Dialiba (Dk. 59 Emircan Altıntaş), Atabey Çiçek
Goller: Dk. 2 Atabey Çiçek (Ümraniyespor), Dk. 54 Perovic (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Bauque, Dk. 34 Atchom, Dk. 51 Muhammed Demirci, Dk. 90 1 Ali Dere (İstanbulspor), Dk. 89 Merthan Açıl (Ümraniyespor)
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