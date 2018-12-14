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Fenerbahçe'de Yiğithan Güveli ameliyat edildi
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FENERBAHÇE'DE YİĞİTHAN GÜVELİ AMELİYAT EDİLDİ

Fenerbahçe'de Yiğithan Güveli ameliyat edildi

Fenerbahçe'nin Slovak ekibi Spartak Trnava ile yaptığı UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. ve son hafta mücadelesinde sakatlanan Yiğithan Güveli, ameliyat edildi.

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Fenerbahçe'nin Slovak ekibi Spartak Trnava ile yaptığı UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. ve son hafta mücadelesinde sakatlanan Yiğithan Güveli, ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Spartak Trnava maçında sol dizine darbe alan Yiğithan Güveli'nin yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda dış menisküsünde yırtık meydana geldiği ve oyuncunun artroskopik operasyonla ameliyat edildiği duyuruldu.

Ameliyatı başarıyla sonuçlanan sarı-lacivertli futbolcunun, tedavisine başlandığı aktarıldı.

Yiğithan Güveli, Spartak Trnava maçının 82. dakikasında sakatlanarak yerini Deniz Yılmaz'a bırakmıştı.

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