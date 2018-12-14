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BEŞİKTAŞ LİGE DÖNDÜ

Beşiktaş lige döndü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Malmö karşısında görev alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise istasyon ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Bu arada sakatlığı nedeniyle Malmö karşısında görev alamayan Gökhan Gönül de takımla çalıştı.

Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

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