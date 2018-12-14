﻿
Banvit, ABD'li oyuncu Gary Neal ile anlaştı
﻿
Site İçi Arama
﻿

BANVİT, ABD'Lİ OYUNCU GARY NEAL İLE ANLAŞTI

Banvit, ABD'li oyuncu Gary Neal ile anlaştı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Banvit, ABD'li oyun kurucu Gary Neal ile anlaştı.

212 Okunma

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Banvit, ABD'li oyun kurucu Gary Neal ile anlaştı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen sezon İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden Tecnyconta Zaragoza takımında oynayan Neal, 20,6 sayı ve 3,2 asist ortalamaları ile mücadele ederek, ligi sayı lideri olarak bitirdi.

Türkiye'de 2007-08 sezonu başında Pınar Karşıyaka'ya transfer olan Neal, çıktığı 19 karşılaşmada 23,6 sayı, 5,2 ribaunt ve 3,5 asist ortalamalarını yakaladı. Gary Neal, sezonun ikinci yarısında İspanya'nın Barcelona takımına transfer olmuştu.

ETİKETLER
Türkiye 10. sıradaki yerini korudu
Süper Lig takımları yerli teknik direktörlere emanet
Sivasspor seriyi sürdürmek istiyor
Sivasspor-Ankaragücü maçı öncesi tarihi notlar!
1
Gençlik ve sporda 100 günlük eylem planı açıklandı
Altay Bayındır: "Hiçbir zaman oldum demem!"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿