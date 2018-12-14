UEFA'dan Milan'a 12 milyon euroluk ceza

UEFA, İtalya'nın Milan Kulübüne para cezası ve ileriye dönük ihtar verdi.
UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun, finansal fair play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Milan Kulübüne 12 milyon avro para cezası verdiği, bu tutarın İtalyan ekibin bu yılki UEFA gelirlerinden kesileceği kaydedildi.
Açıklamada, 30 Haziran 2021 tarihine kadar finansal fair-play şartlarının yerine getirilmemesi durumunda, kırmızı-siyahlı ekibin 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Avrupa kupalarına katılması halinde bir sezon men cezası alacağı ifade edildi.
UEFA, haziran ayında aldığı kararla Milan'a bir yıl men cezası vermiş, ancak İtalyan ekibinin itirazı üzerine Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) kararı kaldırmıştı.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Milan, F Grubu'nu 10 puanla üçüncü sırada tamamladı ve gruptan çıkamadı.
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