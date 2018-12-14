Futsalda millilerin rakipleri belli oldu

2020 Dünya Kupası ön eleme grubunda mücadele edecek Futsal Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde milliler, F Grubu'nda Bosna Hersek, İsviçre ve İskoçya ile eşleşti.
Grup maçları, 29 Ocak-3 Şubat 2019 tarihlerinde Bosna Hersek'te düzenlenecek. Grupta ilk iki sırayı alan takımlar, 22-29 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2020 Futsal Dünya Kupası elemelerine katılacak.
Ay-yıldızlılar, ön elemede yer aldığı F Grubu'nu lider tamamladığı takdirde, Futsal Dünya Kupası Eleme Turu'nda Rusya ve Hırvatistan'ın bulunduğu 7. Grup'ta, ikinci tamamladığı takdirde ise Sırbistan ve Fransa'nın bulunduğu 6. Grup'ta yer alacak.
12 Eylül-4 Ekim 2020 tarihlerinde finalleri düzenleyecek Litvanya, 2020 Futsal Dünya Kupası'na direkt katılacak.
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