﻿
Futsalda millilerin rakipleri belli oldu
﻿
Site İçi Arama
﻿

FUTSALDA MİLLİLERİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Futsalda millilerin rakipleri belli oldu

2020 Dünya Kupası ön eleme grubunda mücadele edecek Futsal Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu.

167 Okunma

2020 Dünya Kupası ön eleme grubunda mücadele edecek Futsal Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde milliler, F Grubu'nda Bosna Hersek, İsviçre ve İskoçya ile eşleşti.

Grup maçları, 29 Ocak-3 Şubat 2019 tarihlerinde Bosna Hersek'te düzenlenecek. Grupta ilk iki sırayı alan takımlar, 22-29 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2020 Futsal Dünya Kupası elemelerine katılacak.

Ay-yıldızlılar, ön elemede yer aldığı F Grubu'nu lider tamamladığı takdirde, Futsal Dünya Kupası Eleme Turu'nda Rusya ve Hırvatistan'ın bulunduğu 7. Grup'ta, ikinci tamamladığı takdirde ise Sırbistan ve Fransa'nın bulunduğu 6. Grup'ta yer alacak.

12 Eylül-4 Ekim 2020 tarihlerinde finalleri düzenleyecek Litvanya, 2020 Futsal Dünya Kupası'na direkt katılacak.

ETİKETLER
Türkiye 10. sıradaki yerini korudu
Süper Lig takımları yerli teknik direktörlere emanet
Sivasspor seriyi sürdürmek istiyor
Sivasspor-Ankaragücü maçı öncesi tarihi notlar!
1
Gençlik ve sporda 100 günlük eylem planı açıklandı
Altay Bayındır: "Hiçbir zaman oldum demem!"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿