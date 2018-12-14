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Voleybolda haftanın programı
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VOLEYBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

Voleybolda haftanın programı

Voleybolda Efeler Ligi'nde 11. hafta müsabakalarıyla ilk yarı sona erecek. Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne ise 9. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

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Voleybolda Efeler Ligi'nde 11. hafta müsabakalarıyla ilk yarı sona erecek. Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne ise 9. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Efeler Ligi

15 Aralık Cumartesi:
14.00 Halkbank-Arhavi Belediyespor (TVF Başkent)
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor (Hidayet Türkoğlu)
17.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Galatasaray (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

16 Aralık Pazar:
15.00 Jeopark Kula Belediyespor-Ziraat Bankası (Bursa Cengiz Göllü)
16.00 Maliye Piyango-Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)
16.00 İnegöl Belediyespor-Fenerbahçe (İnegöl)

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

14 Aralık Cuma:
18.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Galatasaray HDI Sigorta (Beylikdüzü Spor Kompleksi)
18.00 Fenerbahçe-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)

 

15 Aralık Cumartesi:
14.00 Çanakkale Belediyespor-Karayolları (Anafartalar)
16.00 Halkbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
16.30 Eczacıbaşı VitrA-VakıfBank (Burhan Felek)
19.00 THY-Beşiktaş (Burhan Felek)

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