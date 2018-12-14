Basketbolda haftanın programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11'inci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu hafta maçları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
15 Aralık Cumartesi:
13.00 Fenerbahçe-Afyon Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.15 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Sompo Japan (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
17.30 Gaziantep Basketbol-TOFAŞ (Şahinbey)
20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka (Gazanfer Bilge)
16 Aralık Pazar:
13.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Galatasaray (Sakarya)
15.15 Banvit-Darüşşafaka Tekfen (Banvit Kara Ali Acar)
17.30 Türk Telekom-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ankara)
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
15 Aralık Cumartesi:
13.00 Bellona Kayseri Basketbol-Kırçiçeği Bodrum (Kadir Has Kongre Merkezi)
14.00 Galatasaray-İstanbul Üniversitesi (Ahmet Cömert)
16 Aralık Pazar:
14.00 Gündoğdu Adana Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Menderes)
14.00 Çukurova Basketbol-BOTAŞ (Servet Tazegül)
14.00 OGM Ormanspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)
16.00 Fenerbahçe-Canik Belediyespor (Metro Enerji)
17.30 İzmit Belediyespor-Beşiktaş (Kocaeli Atatürk)
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