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Galatasaray ile Manchester City anlaştı
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GALATASARAY İLE MANCHESTER CİTY ANLAŞTI

Galatasaray ile Manchester City anlaştı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İngiltere seyahatinden iyi haberle döndü.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İngiltere seyahatinden iyi haberle döndü.

Cengiz, Manchester City’ye, “Kadroya giremeyen oyuncularınızı bedelsiz olarak bize verin. Galatasaray’da oynayıp kendilerini geliştirsin, herkes kazansın” dedi.

Daha önce iki kez Galatasaray’a kiraladığı Jason Denayer’i, 6 buçuk milyon euroya Lyon’a satan Manchester City yöneticileri, teklifi kabul etti. Manchester City Menajeri Pep Guardiola’nın kadroda düşünmediği ve ‘kiralık gidebilir’ dediği futbolcuların isimleri, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e bildirilecek. 

Terim’in onay vereceği isimler transfer edilecek. Sarı kırmızılı kulüp ihtiyaç duyduğu futbolcuları herhangi bir kiralama ücreti ödemeden renklerine katacak.

Ocak ayında kadrosunu 2 santrfor, 1 stoperle güçlendirmeyi planlayan sarı kırmızılılar, şimdi İngiliz kulübünün kendilerine vereceği oyuncu listesini beklemeye başladı. 

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