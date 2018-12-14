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Alex'ten Ersun Yanal'a mesaj
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ALEX'TEN ERSUN YANAL'A MESAJ

Alex'ten Ersun Yanal'a mesaj

Fenerbahçe teknik direktör koltuğuna Ersun Yanal'ı getirmesinin hemen ardından sarı-lacivertlilerin efsane futbolcularından Alex de Souza'dan tebrik mesajı geldi.

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Fenerbahçe'de 2. Ersun Yanal dönemi resmen başlıyor. Sarı-lacivertli kulübün eski futbolcusu Alex de Souza, tecrübeli teknik adamın yeni görevi için tebrik mesajı gönderdi.

Instagram hesabından paylaşım yapan Alex, "Bol şans dilerim ve umarım çalışmasının karşılığını en iyi şekilde alır. Kulübe geri dönüşün hayırlı olsun, her zaman destekteyim." mesajını paylaştı.

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