Alex'ten Ersun Yanal'a mesaj

Fenerbahçe'de 2. Ersun Yanal dönemi resmen başlıyor. Sarı-lacivertli kulübün eski futbolcusu Alex de Souza, tecrübeli teknik adamın yeni görevi için tebrik mesajı gönderdi.

Instagram hesabından paylaşım yapan Alex, "Bol şans dilerim ve umarım çalışmasının karşılığını en iyi şekilde alır. Kulübe geri dönüşün hayırlı olsun, her zaman destekteyim." mesajını paylaştı.