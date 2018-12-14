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TÜRK EKİPLERİNİN KARNESİ PARLAK DEĞİL

Türk ekiplerinin karnesi parlak değil

Türk takımları, UEFA Avrupa Ligi grup müsabakalarında ilk aşamayı 15 defa geçti.

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Türk takımları, UEFA Avrupa Ligi grup müsabakalarında ilk aşamayı 15 defa geçti.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2004-2005'ten itibaren uygulanan grup aşaması ilk olarak 5 takımdan oluşan gruplarda tek devreli lig usulüne göre oynandı.

2009-2010'dan beri mevcut sistemin uygulandığı UEFA Avrupa Ligi'nde 8 Türk takımı, 24 kez yer aldı.

Beşiktaş'ın 8, Fenerbahçe'nin 6, Galatasaray'ın 3, Konyaspor ve Trabzonspor'un ikişer, Akhisarspor, Medipol Başakşehir ve Osmanlıspor'un ise birer kez mücadele ettiği grup aşamasında Türk ekipleri 15 kez vize aldı.

Bu sezon mücadele eden ekiplerden sadece Fenerbahçe gruptan çıktı, Beşiktaş ve Akhisarspor ise elendi.

Türk takımları bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktıkları 18 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 20 gol atan Türk temsilcileri kalelerinde 32 gol gördü.

- Çıkanlar ve çıkamayanlar

Organizasyonda Fenerbahçe 6, Beşiktaş ve Galatasaray üçer, Trabzonspor 2 ve Osmanlıspor ise 1 defa gruptan çıktı.

Beşiktaş 5, Konyaspor 2, Akhisarspor ve Medipol Başakşehir ise birer kez yer aldığı grup aşamasında organizasyona veda etti.

- En başarılısı Fenerbahçe

Türk takımları içinde gruplarda en başarılı performansı Fenerbahçe gösterdi. 2009-2010'da H Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertli ekibin, 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 15 puana ulaştığı başarıyı hiçbir Türk takımı geçemedi.

O sezon yüzde 83,3 galibiyet oranı yakalayan Fenerbahçe'yi Galatasaray izliyor. Sarı-kırmızılı ekip 4 maçın oynandığı 2008-2009'da B Grubu'nu 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 9 puan ve yüzde 75'lik galibiyet oranıyla tamamladı.

- En başarısız Akhisarspor ile Konyaspor

Bu sezon ilk kez yer aldığı UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda tek puanına son karşılaşmada ulaşan Akhisarspor, Konyaspor'la Türk takımları içinde UEFA Avrupa Ligi gruplarında en başarısız takım oldu.

Konyaspor da 2016-2017 sezonunda H Grubu'nu 1 puanla tamamlamıştı.

- Gruptan çıkanlar

UEFA Avrupa Ligi'nde şimdiye kadar gruplardan çıkmayı başaran Türk takımlarının performansları şöyle:

Sezon

Takım

O

G

B

M

A

Y

P

2009-2010

Fenerbahçe

6

5

0

1

8

3

15

2008-2009

Galatasaray

4

3

0

1

4

1

9

2013-2014

Trabzonspor

6

4

2

0

13

6

14

2009-2010

Galatasaray

6

4

1

1

12

4

13

2012-2013

Fenerbahçe

6

4

1

1

10

7

13

2010-2011

Beşiktaş

6

4

1

1

9

6

13

2016-2017

Fenerbahçe

6

4

1

1

8

6

13

2011-2012

Beşiktaş

6

4

0

2

13

7

12

2014-2015

Beşiktaş

6

3

3

0

11

5

12

2016-2017

Osmanlıspor

6

3

1

2

10

7

10

2014-2015

Trabzonspor

6

3

1

2

8

6

10

2015-2016

Fenerbahçe

6

2

3

1

7

6

9

2018-2019

Fenerbahçe

6

2

2

2

7

7

8

2007-2008

Galatasaray

4

1

1

2

6

5

4

2006-2007

Fenerbahçe

4

1

1

2

5

4

4

- Gruptan çıkamayanlar

Organizasyona grup aşamasında veda edenlerin elde ettiği sonuçlar ise şöyle:

Sezon

Takım

O

G

B

M

A

Y

P

2015-2016

Beşiktaş

6

2

3

1

7

6

9

2017-2018

M. Başakşehir

6

2

2

2

7

8

8

2018-2019

Beşiktaş

6

2

1

3

9

11

7

2005-2006

Beşiktaş

4

1

2

1

5

6

5

2004-2005

Beşiktaş

4

1

1

2

7

7

4

2006-2007

Beşiktaş

4

1

0

3

4

7

3

2017-2018

Konyaspor

6

1

3

2

4

6

6

2018-2019

Akhisarspor

6

0

1

5

4

14

1

2016-2017

Konyaspor

6

0

1

5

2

12

1
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