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Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi
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FENERBAHÇE'DE İKİNCİ ERSUN YANAL DÖNEMİ

Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi

Fenerbahçe Kulübünün teknik direktörlük görevine getirdiği Ersun Yanal, bin 588 gün sonra ikinci kez sarı-lacivertli ekibin başına geçti.

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Fenerbahçe Kulübünün teknik direktörlük görevine getirdiği Ersun Yanal, bin 588 gün sonra ikinci kez sarı-lacivertli ekibin başına geçti.

Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu'nun yerine geçici olarak yardımcısı Erwin Koeman'la yola devam eden Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine bir kez daha Ersun Yanal'ı getirdi.

İlk kez 2013-2014'te çalıştırdığı sarı-lacivertlileri nisan ayında şampiyonluğa taşıyarak Fenerbahçe'ye lig tarihinin en erken zaferlerinden birini yaşatan (1967-1968 Fenerbahçe, 1969-1970 Fenerbahçe, bitime 3 hafta kala) Ersun Yanal, 4 yıl 4 ay sonra göreve tekrar geldi.

Ersun Yanal, şampiyonluk yaşadıktan sonra ertesi sezon takımla hazırlık dönemi geçirmesine rağmen 9 Ağustos 2014'te dönemin kulüp başkanı Aziz Yıldırım'la yaşadığı sorunlar nedeniyle istifa etmiş ve ilk Fenerbahçe dönemi 408 günle sınırlı kalmıştı.

Kariyerinin tek lig şampiyonluğunu Fenerbahçe'de kazandı

Ersun Yanal, kısa süren Fenerbahçe döneminde kariyerinin tek Süper Lig şampiyonluğunu elde etmişti.

1995-1996 sezonunda başlayan Süper Lig kariyerinde 23 yılı geride bırakan Yanal, Denizlispor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Trabzonspor ve Eskişehirspor'daki görevlerinin ardından kariyerinde tek şampiyonluğa 2013-2014'te Fenerbahçe'nin başında ulaştı.

Ersun Yanal, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra iki kez Trabzonspor'un başına geçti. Tecrübeli teknik adam, 2014-2015 sezonunun 10. haftasında geldiği bordo-mavili takımla sezon sonu yollarını ayırdı.

Yanal ile Trabzonspor'un yolları 2016-2017'nin başında da kesişti. O sezonu Trabzonspor'da tamamlayan Yanal'ın görevine 2017-2018 sezonunun 8. haftasında Akhisarspor'a karşı alınan 6-1'lik yenilginin ardından son verildi.

40 resmi maçta 24 galibiyet

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa ve Avrupa mücadeleleri olmak üzere, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 40 resmi maçta 24 galibiyet yaşadı.

Yanal yönetimindeki sarı-lacivertli takım, 10 maçta yenildi, 6 kez de berabere kaldı. Bu resmi maçlarda rakip fileleri 79 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 43 gol gördü.

Yanal'ın görev yaptığı takımlarla lig performansları

Ersun Yanal'ın, Süper Lig kariyerinde görev yaptığı takımlar ve tecrübeli teknik adam yönetiminde alınan sonuçların tablosu şöyle:


   SEZON 		       TAKIM    MAÇ   G    B   M  SIRA
 1995-1996   Denizlispor     6    1   2   3    15.
 1996-1997   Denizlispor     9   2   2   5   17.
 1999-2000   Denizlispor    25  10   6   9    7.
 2000-2001   MKE Ankaragücü    34  16   8  10    6.
 2001-2002   MKE Ankaragücü   34  15   8  11    4.
 2002-2003   Gençlerbirliği    34  19   9   6     3.
 2003-2004   Gençlerbirliği    34  12   8  14   10.
 2005-2006   Manisaspor    26   9   5  12   12.
 2006-2007  Manisaspor    24   8   5  11   13.
 2007-2008   Trabzonspor    24   11    3  10    6.
 2008-2009   Trabzonspor    29  15    8   6    3.
 2011-2012   Eskişehirspor    17    5   5   7    5.
   Avrupa Grubu     6    3   2   1    2.
 2012-2013   Eskişehirspor    34  11  13   10    8. 
 2013-2014   Fenerbahçe    34   23   5   6    1.
 2014-2015  Trabzonspor   25  13   6   6    5.
 2016-2017   Trabzonspor   34  14   9  11    6.
 2017-2018  Trabzonspor   8   2   3   3  11.
 


Not: 1996-1997, 1999-2000, 2006-2007, 2008-2009 ve 2017-2018 sezonlarındaki sıralamalar, Ersun Yanal ayrıldığında görev yaptığı takımların o hafta puan cetvelinde bulunduğu sırayı ifade ediyor.  

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