Sivasspor seriyi sürdürmek istiyor

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Spor Toto Süper Lig'de son 5 haftada yakaladıkları yenilmezlik serisini MKE Ankaragücü karşısında da sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Keleş, sezona iyi başlayamayan kırmızı-beyazlı ekibin, son 5 haftadaki performansıyla dikkatleri çektiğini kaydetti.

Sivasspor'da göreve gelmesinin ardından Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Göztepe maçlarını kazandıklarını, Çaykur Rizespor ile berabere kaldıklarını hatırlatan Keleş, kırmızı-beyazlı ekibin ligde son 4 haftada topladığı 10 puanla iyi bir performans sergilediğine vurgu yaptı.

Ligdeki 5 haftalık yenilmezlik serisini sürdürmenin hesaplarını yaptıklarını dile getiren Keleş, "Bu yükselişimizi yarın oynayacağımız MKE Ankaragücü maçında da sürdürmek istiyoruz. 24 puan hedefimize ulaşmamız için mutlak 3 puan almamız gerekiyor." diye konuştu.

Ligde geçen hafta Göztepe ile oynadıkları maçın ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Sivasspor taraftarı Eren Dolak'ı, yarın oynayacakları MKE Ankaragücü maçında anacaklarını ve kazanacakları 3 puanı Eren'e armağan etmek istediklerini belirten Keleş, taraftarları bu karşılaşmaya davet etti.

- Sivasspor 5 maçtır yenilmiyor

Süper Lig'deki son 5 maçında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 ve Medipol Başakşehir'i 1-0, evinde ise Göztepe'yi 2-0 yenen kırmızı-beyazlılar, iç sahada Atiker Konyaspor ile 0-0, Çaykur Rizespor ile de 1-1 berabere kaldı.

Hakan Keleş'in teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından yenilgi yaşamayan Sivasspor, taraftarının desteğiyle MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek, üst sıralara yükselmeyi planlıyor.

Sivas temsilcisinde karşılaşma öncesi Brezilyalı savunma oyuncusu David Braz, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Kırmızı-beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.