Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Batman, Ankara, Bolu ve İzmir'de oynanan 2. tur müsabakaları sona erdi.
A Grubu'nda Beşiktaş Mogaz ve 1955 Batman Belediyespor, B Grubu'nda Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Nilüfer Belediyespor, C Grubu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Selka Eskişehir ile D Grubu'nda Göztepe ve Beykoz Belediyespor çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek finalde, Beşiktaş Mogaz-Nilüfer Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor- Beykoz Belediyespor, 1955 Batman Belediyespor-Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Selka Eskişehir-Göztepe eşleşmeleri oluştu.
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