﻿
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu
﻿
Site İçi Arama
﻿

HENTBOL ERKEKLER TÜRKİYE KUPASI'NDA ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

238 Okunma

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Batman, Ankara, Bolu ve İzmir'de oynanan 2. tur müsabakaları sona erdi.

A Grubu'nda Beşiktaş Mogaz ve 1955 Batman Belediyespor, B Grubu'nda Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Nilüfer Belediyespor, C Grubu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Selka Eskişehir ile D Grubu'nda Göztepe ve Beykoz Belediyespor çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde, Beşiktaş Mogaz-Nilüfer Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor- Beykoz Belediyespor, 1955 Batman Belediyespor-Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Selka Eskişehir-Göztepe eşleşmeleri oluştu.

ETİKETLER
Sivasspor-Ankaragücü maçı öncesi tarihi notlar!
1
Gençlik ve sporda 100 günlük eylem planı açıklandı
Altay Bayındır: "Hiçbir zaman oldum demem!"
Ankaragücü-BB Bodrumspor maçı, Ostim'de
Osmanlıspor, 4 eksikle Altay'a hazırlanıyor
Gençlerbirliği'ne anlamlı ziyaret!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿