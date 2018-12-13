﻿
OGM Ormanspor, grubunu 2. bitirdi ve üst tura çıktı
﻿
Site İçi Arama
﻿

OGM ORMANSPOR, GRUBUNU 2. BİTİRDİ VE ÜST TURA ÇIKTI

OGM Ormanspor, grubunu 2. bitirdi ve üst tura çıktı

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu'ndaki 6. ve son maçında Rumen kulübü ACS Sepsi'yi 69-50 yenerek tur atladı.

228 Okunma

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu'ndaki 6. ve son maçında Rumen kulübü ACS Sepsi'yi 69-50 yenerek tur atladı.

Sfantu Gheorghe kentindeki Sepsi Arena'da oynanan müsabakaya hızlı başlayan OGM Ormanspor, ilk çeyreği 19-8, devreyi ise 45-29 önde kapadı.

Üçüncü çeyrekte farkı 23 sayıya (35-58) çıkaran OGM Ormanspor, karşılaşmayı da 69-50 kazandı.

Bu sonuçla D Grubu'nu 4 galibiyet, 2 yenilgiyle 2. sırada tamamlayan OGM Ormanspor, üst tura yükseldi.

OGM Ormanspor'da Copper 22, Gardner 17 ve Henry 16 sayı kaydetti.

ETİKETLER
Sivasspor-Ankaragücü maçı öncesi tarihi notlar!
1
Gençlik ve sporda 100 günlük eylem planı açıklandı
Altay Bayındır: "Hiçbir zaman oldum demem!"
Ankaragücü-BB Bodrumspor maçı, Ostim'de
Osmanlıspor, 4 eksikle Altay'a hazırlanıyor
Gençlerbirliği'ne anlamlı ziyaret!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿