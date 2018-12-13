Halterde 6'sı altın 35 madalya

5. Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Halter Şampiyonası'nı Türkiye, toplam 35 madalyayla tamamladı.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'da sona eren şampiyonada Türk sporcular 6 altın, 11 gümüş ve 18 bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye'nin onar erkek ve kadın sporcuyla katıldığı şampiyonada 19 ülkeden, 170 sporcu mücadele etti.
Şampiyonada sıkletlerinde madalya kazanan isimler şöyle:
Kadınlar:
49 kilo/Şaziye Erdoğan: 3 altın.
49 kilo/Pelinsu Bayav: 3 gümüş.
55 kilo/Ayşegül Çoban: 3 bronz.
59 kilo/Ayşegül Çakın: 3 gümüş.
64 kilo/Berfin Altun: 1 altın ve 1 bronz.
64 kilo/Nuray Levent: 1 bronz.
76 kilo/Dilara Narin: 2 bronz.
87 kilo/Melika Günal: 3 bronz.
Erkekler:
55 kilo/Muammer Şahin: 2 gümüş ve 1 bronz.
61 kilo/Ferdi Hardal: 2 altın ve 1 gümüş.
61 kilo/Ramazan Sarı: 1 bronz.
73 kilo/Ahmet Turan Okyay: 2 gümüş ve 1 bronz.
96 kilo/İbrahim Arat: 2 bronz.
89 kilo/Eşref Yakut: 3 bronz.
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