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Sebastien Loeb ralli parkurlarına dönüyor
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SEBASTİEN LOEB RALLİ PARKURLARINA DÖNÜYOR

Sebastien Loeb ralli parkurlarına dönüyor

Fransız pilot Sebastien Loeb, üst üste 9 şampiyonluk kazanmasının ardından 2013 sezonu sonunda bıraktığı Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) dönüyor.

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Fransız pilot Sebastien Loeb, üst üste 9 şampiyonluk kazanmasının ardından 2013 sezonu sonunda bıraktığı Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) dönüyor.

Hyundai takımından yapılan açıklamaya göre, 44 yaşındaki Loeb ile 2019 ve 2020 WRC sezonları için sözleşme imzalandı. 2019'da 6 yarışa katılacak sürücü, 24-27 Ocak tarihlerindeki sezonun ilk ayağı Monte Carlo Rallisi'nde direksiyon başına geçecek.

Kazandığı 9 şampiyonluk ve 79 yarışla iki alanda da rekoru elinde bulunduran Loeb, WRC kariyerini noktaladığı 2013 sezonundan sonra 4 ralliye katılmış ve 2018 İspanya Rallisi'nde zafere ulaşmıştı.

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