Fenerbahçe, 3. yenilgisini Letonya ekibinden aldı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu altıncı hafta maçında konuk olduğu Letonya'nın TTT Riga ekibine 68-64 yenildi.
Başkent Riga'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya kötü başlayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 16-11 geride geçerken, devreye de 34-24 ev sahibi takımın üstünlüğünde girildi.
İkinci yarıda toparlanan ve 3. çeyreği 46-46 eşitlikle tamamlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan 68-64 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe gruptaki 3. mağlubiyetini alırken, TTT Riga, 4. galibiyetini elde etti.
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