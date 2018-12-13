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Fenerbahçe, 3. yenilgisini Letonya ekibinden aldı
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FENERBAHÇE, 3. YENİLGİSİNİ LETONYA EKİBİNDEN ALDI

Fenerbahçe, 3. yenilgisini Letonya ekibinden aldı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu altıncı hafta maçında konuk olduğu Letonya'nın TTT Riga ekibine 68-64 yenildi.

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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu altıncı hafta maçında konuk olduğu Letonya'nın TTT Riga ekibine 68-64 yenildi.

Başkent Riga'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya kötü başlayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 16-11 geride geçerken, devreye de 34-24 ev sahibi takımın üstünlüğünde girildi.

İkinci yarıda toparlanan ve 3. çeyreği 46-46 eşitlikle tamamlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan 68-64 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe gruptaki 3. mağlubiyetini alırken, TTT Riga, 4. galibiyetini elde etti.

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