Sivasspor-Ankaragücü maçı öncesi tarihi notlar!

Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor-Ankaragücü, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. 21 puanla 9. sırada yer alan Sivasspor ile 20 puanla 10. sırada bulunan Ankaragücü’nün mücadele edeceği bu önemli müsabaka, Cumartesi günü saat 13.30’ta başlayacak.

İki eski dosta sevgi gösterisi

Sivasspor’un 2004-05 sezonunda Süper Lig’e çıktığı dönemde takımı çalıştıran isim olan İsmail Kartal’ın bu sezon Ankaragücü’nün başında yer alması ve Ankaragücü’nde 7 sene forma giyip taraftarların sevgilisi haline gelen Hakan Keleş’in Sivasspor’u çalıştırıyor olması, bu karşılaşmayı farklı bir boyuta taşıyor. Bu iki isme, maç sırasında iki camianın taraftarlarının büyük bir sevgi gösterisinde bulunacağı tahmin ediliyor.

İlhan Parlak yine kadroda

Süper Lig tarihinde 14 kez karşılaşan iki ekibin mücadelelerinde Ankaragücü’nün hiç galibiyet alamaması, maç öncesindeki karşılıklı istatistiki verilerin en önemlisi olarak dikkat çekiyor. Bu müsabakalarda, Sivasspor’un 9 galibiyeti bulunurken kalan 5 maçta eşitliğin bozulmadığı görülüyor. İki ekip arasında oynanan maçlarda en çok gol atılan karşılaşma ise 2009-10 sezonunda oynandı. O sezonun ikinci yarısında Sivas’ta oynanan maç, 3-3 sonuçlandı. Bu gollü maçta Ankaragücü’nün 2 golünü atan İlhan Parlak’ın bu sezon yine Ankaragücü’nün kadrosunda bulunması ve bu hafta oynanacak maçta yer alacak olması, tarihi bir tesadüfü de beraberinde getirecek.

Ankaragücü taraftarları 2012'deki maçı unutamadı!

Ankaragücü ve Sivasspor takımları arasında Süper Lig’de ilk oynanan karşılaşma, 2005-06 sezonunda gerçekleşti. O sezon Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı. İki ekip arasında Süper Lig’de oynanan son müsabaka ise 2011-12 sezonunda Sivas’ta gerçekleşti. Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan o karşılaşma, ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

3-0 biten bu maç, alınan skordan çok Ankaragücü’nün ‘Islak Forma’ ile karşılaşmada mücadele etmesi ile biliniyor. 2011-12 sezonunun başında meydana gelen yönetimsel problemler nedeniyle ekonomik krizin patlak vermesinin ardından zor günler geçirmeye başlayan Ankaragücü, o sezon maç içerisinde giyeceği ikinci formayı almakta bile zorluk çekmişti. Bu karşılaşmanın ilk yarısında ıslanan formalarını devre arasında kurutmaya çalışan Ankaragücü oyuncuları, aynı forma ile ikinci yarıya başlayınca; o dönem Sarı-Lacivertli takımın başında bulunan Teknik Direktör Hakan Kutlu’nun maç sonunda yaptığı, “Islak formalarla ikinci yarıyı oynamak zorunda kaldık!” açıklaması o dönemin spor kamuoyunun gündemine oturmuştu.

O sezon yaşanan bu olumsuz tabloyu yıllar geçmesine rağmen unutamayan Ankaragücü taraftarları, bu hafta sonu Sivas’ta oynanacak karşılaşmada bu olayı unutmadığını tüm spor camiasına göstermeyi düşünüyor. Bu kötü olayın Ankaragücü tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirten taraftarlar, bu haftaki karşılaşmanın 6. dakikasında bu olumsuzluğu yaşatanları protesto etme amaçlı bir duruş sergilemeyi planladığı bildirildi.

Takımların son durumları

Kritik karşılaşma öncesinde, Ankaragücü son oynadığı 4 maçta galibiyet alamazken Sivasspor son oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet aldı ve 1 beraberlik aldı. Ankaragücü’nde Süper Lig’de bu sezon en çok gol atan oyuncusu 6 golle El Kabir olurken Sivasspor’da ise 4 kez ağları havalandıran Robinho oldu. Başkent ekibi deplasmanda oynadığı 7 maçta 10 puan toplarken, Sivasspor kendi evinde oynadığı 8 maçta 13 puan aldı.