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Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru Beko
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FENERBAHÇE BASKETBOL TAKIMI'NIN YENİ SPONSORU BEKO

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru Beko

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru Beko oldu.

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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru Beko oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ile Beko, sponsorluk anlaşması imzalayacak.

Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek imza töreniyle ayrıntıları kamuoyuna duyurulacak iş birliği, 16 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

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