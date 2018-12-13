Sakatlanan rakibini saha dışına sırtında taşıdı

Tekirdağ Süper Amatör Lig'de oynanan maçta Kapaklısporlu futbolcu, sakatlık geçiren rakip takım 1461 Karadenizspor'un oyuncusunu saha dışına sırtında taşıdı.
Kapaklı ilçesinde oynanan müsabakada Kapaklıspor ile 1461 Karadenizspor karşı kırşıya gelirken, maçın uzatma dakikalarında futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı.
Maçın uzatma dakikasında 1461 Karadenisporlu futbolcu Hasan Öztürk, sakatlık geçirdi. Kapaklısporlu oyuncu Emre Kaymaz, oyunu bırakarak hemen yerde acı çeken rakip oyuncu Hasan Öztürk'ün yanına gitti. Emre Yılmaz, sırtına alıp saha kenarına taşıdığı Hasan Öztürk'ün tedavisi bitene kadar yanından ayrılmadı.
Maçı izleyen futbolseverler, centilmence hareketinden dolayı Emre Yılmaz'ı alkışladı.
Maç, 1461 Karadenizspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.