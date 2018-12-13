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Sakatlanan rakibini saha dışına sırtında taşıdı
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SAKATLANAN RAKİBİNİ SAHA DIŞINA SIRTINDA TAŞIDI

Sakatlanan rakibini saha dışına sırtında taşıdı

Tekirdağ Süper Amatör Lig'de oynanan maçta Kapaklısporlu futbolcu, sakatlık geçiren rakip takım 1461 Karadenizspor'un oyuncusunu saha dışına sırtında taşıdı.

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Tekirdağ Süper Amatör Lig'de oynanan maçta Kapaklısporlu futbolcu, sakatlık geçiren rakip takım 1461 Karadenizspor'un oyuncusunu saha dışına sırtında taşıdı.

Kapaklı ilçesinde oynanan müsabakada Kapaklıspor ile 1461 Karadenizspor karşı kırşıya gelirken, maçın uzatma dakikalarında futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı.

Maçın uzatma dakikasında 1461 Karadenisporlu futbolcu Hasan Öztürk, sakatlık geçirdi. Kapaklısporlu oyuncu Emre Kaymaz, oyunu bırakarak hemen yerde acı çeken rakip oyuncu Hasan Öztürk'ün yanına gitti. Emre Yılmaz, sırtına alıp saha kenarına taşıdığı Hasan Öztürk'ün tedavisi bitene kadar yanından ayrılmadı. 

Maçı izleyen futbolseverler, centilmence hareketinden dolayı Emre Yılmaz'ı alkışladı.

Maç, 1461 Karadenizspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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