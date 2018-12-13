Altay Bayındır: "Hiçbir zaman oldum demem!"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü’nde forma giyen ve başarılı performansıyla dikkatleri üstüne çeken Altay Bayındır, performansı, planları ve takımdaki geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.



Borussia Dortmund, Ajax ve Lille’in dışında Türkiye’den Galatasaray ve Başakşehir’in transfer listesinde olduğu iddia edilen Bayındır, “Transfer konusuyla zihnimi bulandırmak istemiyorum. Elbette birilerinin dikkatini çekmek, beğenilmek güzel şey. Ama şu anki hedefim Ankaragücü’nün başarısı diye konuştu.



Radyospor’da yayınlanan Gün Ortası programında Emrah Karalinç’in sorularını yanıtlayan Altay Bayındır’ın açıklamaları şu şekilde;

"Sivasspor galibiyetiyle toparlanmak istiyoruz"

3 haftadır galip gelememe durumumuz var. Bu durumdan açıkçası üzgünüz. Galibiyete ihtiyacımız var. Hazırlıklarımızı yaptık. Sivasspor karşısında alacağımız galibiyetle toparlanmak istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz.

"Süper Lig şaka kaldırmaz"

Biz maç maç bakıyoruz. Her maça final gözüyle bakıyoruz. Süper Lig şaka kaldırmaz. Her maçın farklı bir konsantrasyonu var. Aynı ciddiyetle maça çıkacağız. Sivasspor maçını mutlaka kazanmamız gerekiyor. Altımızda olan takımlar da puan aldılar. Sivasspor da formda bir takım. İyi çalıştık. Elimizden geleni yapacağız. Kazanmak istiyoruz.

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"Hiçbir zaman oldum dememek gerekiyor"

Performansımı artırmak istiyorum. Anahtar kelime; çok çalışmak ve mücadele etmek. Sadece futbol değil, her alanda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tabi ki futbol benim mesleğim ve işim. En iyisi olabilmek için yoğun çabalar sarf ediyorum. Kaleci antrenörümüze de ayrıca teşekkür ediyorum. İnsanlarla iletişim alanında çalışıyorum ve gelişim için uğraş veriyorum. Antrenmanlar bittikten sonra ekstra çalışıyorum. Çalışmaya ihtiyacım var. Hiçbir zaman “oldum” dememek gerekiyor. Hep formda kalmak gerekiyor. Ben de kendimi formda tutmaya çalışıyorum.

Avrupa'dan ve Galatasaray'dan transfer teklifi aldı mı?

Transfer konusunda çok fazla bilgim yok. Ben saha içine odaklandım. Hocamın verdiği görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Bu konularla menajerim ve kulüp menajeri ilgileniyor. Şu anda Ankaragücü’nün başarısına odaklanmış durumdayım. Transfer konusuyla kafamı bulandırmak istemiyorum. Tabi ki böyle kulüplerin benle ilgilenmesi memnuniyet verici.

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Ankaragücü taraftarlarına özel teşekkür

Çok iyi bir taraftarımız var. Bize iyi günde ve kötü günde destek veriyorlar. Sloganda olduğu gibi desteklerini esirgemiyorlar. Onlara canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içinde ligi bitirmek istiyoruz. Taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Kaynak: Ajansspor.com