Ankaragücü-BB Bodrumspor maçı, Ostim'de

Ankaragücü'nün Türkiye Kupası 5. turdaki rakibi Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile yapacağı karşılaşmanın, Ostim Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı.
Bu karşılaşmanın ilk ayağı Muğla'da yapılmış ve Ankaragücü karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrılmıştı.
Karşılaşma ile ilgili Ankaragücü'nün resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"18.12.2018 Salı Günü saat 13:45’de Bodrum Belediye Bodrumspor ile karşılaşacağımız Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eleme müsabakası, Ankara Ostim Stadyumu’nda oynanacaktır."
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