Osmanlıspor, 4 eksikle Altay'a hazırlanıyor

Osmanlıspor, Altay’la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi.
Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında deplasmanda Altay’la karşılaşacak olan Başkent ekibi hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Osman Özköylü nezaretindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Antrenmana tedavisi devam eden kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan katılmazken, Magaye, Payam ve Ali Eren İyican tedbir amaçlı çalışmalarda yer almadı.
Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 5’e 2 top kapma oyunuyla devam etti.
Taktiğe yönelik çift kale maç ve yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenman son buldu.
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