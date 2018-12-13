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Gençlerbirliği'ne anlamlı ziyaret!
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GENÇLERBİRLİĞİ'NE ANLAMLI ZİYARET!

Gençlerbirliği'ne anlamlı ziyaret!

Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri’ne Bir Ömürlük Misafir Aşevi ve İnsani Yardım Derneği ile birlikte Suriyeli , Afgan ve Türkmen yetim çocuklar anlamlı bir ziyarette bulundu.

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Bugün Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri’ne Bir Ömürlük Misafir Aşevi ve İnsani Yardım Derneği ile birlikte Suriyeli , Afgan ve Türkmen yetim çocuklar anlamlı bir ziyarette bulundu. Gençlerbirliği teknik heyeti, futbolcuları ve kulüp personelinin karşıladığı çocuklara ziyaretleri esnasında çikolata ve hediyeler verildi. Çocuklarla keyifli anlar yaşan futbolcular onların hikayeleriyle de hüzünlü anlar yaşadı.

Teknik Direktör Erkan Sözeri, çocuklara hitaben, “Gençlerbirliği çok güzel bir aile. Çok da özel taraftarlarımız var. Biz artık sizi de o ailenin bir parçası ve yeni güzel taraftarlarımız olarak görüyoruz. Sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyduk” dedi.

Takım kaptanlarından Selçuk Şahin, “Savaş muhakkak çok kötü bir şey ve bunun en büyük mağdurları da çocuklar oluyor. Onları bugün kulübümüzde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Onların hayatlarındaki bir günü bile mutlu geçirebildiysek ne mutlu bize. Onları ilerleyen zamanlarda maçlarımızda da ağırlayacağız.”dedi.

Dernek Başkanı Osman Çakmak da “Çocukları bugün gerçekten çok sevindirdik. Tesislerde çok sıcak bir şekilde karşılandık. Futbolcu abileriyle zaman geçirmek onları mutlu etti. Bu  organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizim Ankara Kalesi’nde bir aşevimiz var. Orada çocuklar haricinde yoksullara da yardımcı oluyoruz. O aşevimize biz de futbolcu kardeşlerimizi davet ediyoruz.”dedi. 

Suriyeli çocuklar ziyaret sonrasında futbolculara gitaben yazdıkları mektupları futbolculara verirken duygusal anlar yaşandı. 
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