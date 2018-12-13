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Ankaragücü, Kenan ve Moulin'den yoksun çalıştı!
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ANKARAGÜCÜ, KENAN VE MOULİN'DEN YOKSUN ÇALIŞTI!

Ankaragücü, Kenan ve Moulin'den yoksun çalıştı!

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, bu karşılaşmanın hazırlıklarını Beştepe Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, bu karşılaşmanın hazırlıklarını Beştepe Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Ankara’ya yağan yılın ilk karı altında gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ve koordinasyon çalışması yapan ekip, antrenmanın ana bölümünde yarım sahada çift kale taktik maçı yaptı. Antrenman yenileme koşusu ile sona erdi.

Sakatlıkları tam olarak geçmeyen Kenan Özer ve Thibult Moulin, bugün yapılan antrenmanda yer almadı.

Beştepe Tesislerindeki hazırlıklarını tamamlayanAnkaragücü, bugün hava yolu ile Sivas’a hareket edecek ve çalışmalarına burada devam edecek.
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