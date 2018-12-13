Spor Toto 1.Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
14 Aralık Cuma
19.00 İstanbulspor-Ümraniyespor: Yiğit Arslan
15 Aralık Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep: Abdulkadir Bitigen
13.30 Afjet Afyonspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Alper Çetin
16.00 Balıkesirspor Baltok-Adana Demirspor: Erkan Özdamar
16.00 Kardemir Karabükspor-Denizlispor: Emre Malok
16 Aralık Pazar
13.30 Giresunspor-Hatayspor: Burak Şeker
13.30 Altay-Osmanlıspor: Bülent Birincioğlu
16.00 Boluspor-Altınordu: Onur Özütoprak
16.00 Adanaspor-Eskişehirspor: Hakan Ceylan
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