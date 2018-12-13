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Spor Toto 1.Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
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SPOR TOTO 1.LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Spor Toto 1.Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

14 Aralık Cuma

19.00 İstanbulspor-Ümraniyespor: Yiğit Arslan

15 Aralık Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep: Abdulkadir Bitigen

13.30 Afjet Afyonspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Alper Çetin

16.00 Balıkesirspor Baltok-Adana Demirspor: Erkan Özdamar

16.00 Kardemir Karabükspor-Denizlispor: Emre Malok

16 Aralık Pazar

13.30 Giresunspor-Hatayspor: Burak Şeker

13.30 Altay-Osmanlıspor: Bülent Birincioğlu

16.00 Boluspor-Altınordu: Onur Özütoprak

16.00 Adanaspor-Eskişehirspor: Hakan Ceylan 
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