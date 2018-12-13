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Ümraniyespor'da Ahmet Taşyürek dönemi
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ÜMRANİYESPOR'DA AHMET TAŞYÜREK DÖNEMİ

Ümraniyespor'da Ahmet Taşyürek dönemi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile sezon sonuna kadar anlaştı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Ümraniyespor Sportif Direktörü Ergün Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahmet Taşyürek ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirtti.

İsmet Taşdemir ile geçen hafta yollarını ayıran Ümraniyespor, 15 haftası geride kalan ligde 27 puanla 4. sırada yer alıyor.

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