Fenerbahçe, Cocu ile olan sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe Kulübü, Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmemiz, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Süreçteki iş birliği ve olumlu tutumu sebebiyle kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'ne karşı alınan 3-1'lik yenilginin ardından Hollandalı teknik adamın görevine son verildiğini duyurmuştu.
Sarı-lacivertli ekip, o günden sonra maçlara Cocu'nun yardımcılığını yapan Erwin Koeman yönetiminde çıkıyor.
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