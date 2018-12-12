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Işın Çelebi'den olağanüstü genel kurul çağrısı
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IŞIN ÇELEBİ'DEN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

Işın Çelebi'den olağanüstü genel kurul çağrısı

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Işın Çelebi, kulüp sorunlarını güreşmek üzere olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı.

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Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Işın Çelebi, kulüp sorunlarını güreşmek üzere olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün Türk Telekom Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen aralık ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Çelebi, ocak ayında olağanüstü genel kurulu toplamaları gerektiğini söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfı ile yaşanan sorunlar, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanımı ve iddaa'dan elde edilen gelirler konusunda görüşlerini belirten Çelebi, şunları kaydetti:

"Kulüpler Birliği Vakfının yanlı tutumu, VAR'ın haksız kullanımı ve iddaa'nın ilginç durumu için olağanüstü genel kurulu acil olarak üç maddelik gündemle devre arasında toplantıya çağırmalıyız. Bu konuda Galatasaray'ın açık ve net tutumunu cesaretle ortaya koymalıyız. Bu haksızlıkları Türkiye genelinde tartışmalı, bölge toplantıları yapmalıyız. Bu haksız ve adaletsiz uygulamalara 'dur' demeliyiz. Eyyamcılık anlayışının ne sonuçlar yarattığı ortadır. Eyyamcıları açığa çıkartmalıyız. Omurgasızlık ve kararsızlıkla başarı elde edilemez."

Toplantıda söz alan çok sayıda üye, kulübün mali durumu başta olmak üzere çeşitli konularda görüşlerini aktardı.

Yurt dışında bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in katılamadığı toplantı, 4,5 saat sürdü.

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